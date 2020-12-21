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Минвостокразвития планирует запустить новый вид ГЧП на Дальнем Востоке и в Арктике

Алексей Чекунков отметил, что дальневосточная и арктическая концессии позволят капитализировать будущий поток налогов от инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Арктике

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Минвостокразвития разрабатывает усовершенствованный механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) в Арктике и на Дальнем Востоке, который позволит в ближайшие пять лет создать новые объекты на 500 млрд рублей. Об этом в понедельник в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил глава министерства Алексей Чекунков.

"Мы готовим такие предложения, которые заключаются в создании нового типа концессий - дальневосточная концессия и арктическая концессия, которые позволят капитализировать будущий поток налогов, которые бюджетная система получит от инвестиционных проектов, которые будут реализовываться соответственно на Дальнем Востоке и в Арктике. И, соответственно, мы рассчитываем, что как минимум на 500 млрд рублей новых объектов будет создано по этой усовершенствованной схеме в следующие пять лет", - сказал он.

Как подчеркнул глава Минвостокразвития, в настоящий момент во всем мире существует проблема финансирования строительства инфраструктуры. "И другого ответа, как большое, умное ГЧП, его нет. По нашей оценке, только для обеспечения инвестиционных проектов Дальнего Востока в ближайшие пять лет необходимо порядка 500 млрд руб. инвестиций в поддерживающую инфраструктуру, еще 1 трлн рублей нужен для социальной инфраструктуры в соответствии с национальной программой развития Дальнего Востока, и еще 1 трлн рублей нужен в магистральную инфраструктуру. Итого имеем 2,5 трлн рублей. Для бюджета цифры неподъемные, для частного бизнеса - совершенно запредельные", - сказал он.

Чекунков уточнил, что при этом на рынке существует избыток капитала, а также ликвидности у институциональных инвесторов, банков и граждан. "Поэтому единственным верным ответом на это является усовершенствованный механизм государственно-частного партнерства в виде особого формата концессионных соглашений", - выразил уверенность министр.

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РоссияАрктика сегодняДальний ВостокЧекунков, Алексей Олегович
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