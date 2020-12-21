Эксперимент по маркировке биодобавок в России планируется провести в 2021 году

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Эксперимент по маркировке биодобавок в России планируется провести в следующем году, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Из тех позиций, по которым сейчас проводятся эксперименты, в следующем году обязательной станет маркировка товаров легкой промышленности, велосипедов и молочной продукции. По итогам "пилотов" также будут приняты решения в отношении упакованной воды, а также кресел, колясок, начнутся эксперименты по пиву, слабоалкогольным напиткам и биоактивным добавкам", - сказал министр в своем видеообращении на форуме "Антиконтрафакт-2020".

"Хотя пока это небольшой перечень с учетом задач охватить более широкий спектр товаров", - добавил Мантуров.

По его словам, маркировка является наиболее надежным способом отличить качественный продукт от подделок, особенно в пандемию, когда интернет-продажи тех или иных товаров могут расти в два-три раза, а покупки дешевых товаров, где больше всего подделок, увеличиваются. Мантуров напомнил, что сейчас в стране маркируется семь товарных групп: шубы, обувь, лекарства, табак, шины, парфюмерия, фотокамеры.

На этой неделе российская госкомиссия рассмотрит проект стратегии по противодействию незаконного оборота товаров, предусматривающей создание системы мониторинга оборота, добавил министр.

"Параллельно мы с вами ведем аналогичную работу на всем периметре Евразийского экономического союза. Уже приняты решения наднационального уровня по маркировке обуви, товаров легпрома, шин, фотоаппаратов, духов и туалетной воды, в ближайшее время на совете ЕЭК будет рассмотрен вопрос о молочной продукции", - сказал министр.

Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщал, что госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции приняла решение о проведении эксперимента по маркировке БАД, но не озвучивал его сроки.