Минвостокразвития: спрос на жилье на Дальнем Востоке в 2,5 раза превышает предложение

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Дальний Восток испытывает нужду в землях под жилую застройку, спрос превышает предложение примерно в 2,5 раза, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в понедельник.

По данным министерства, за год действия программы "Дальневосточная ипотека" выдано 50 млрд рублей, на ипотеку заявились 50 тыс. человек, выдано 14 тыс. кредитов.

"Но мы видим неудовлетворенность. Спрос на жилье превышает предложение примерно в 2,5 раза. На Дальнем Востоке не хватает земли. Дальний Восток большой, но те места, где люди хотят жить, и те участки в городах, где наиболее актуальна дальневосточная ипотека, их не так много", - сказал Чекунков в интервью телеканалу "Россия-24".

Он отметил, что историческая застройка так сложилась, что, к примеру, во Владивостоке найти свободное место в центре города не просто. Хорошие участки земли, по его словам, редкость.

"Мы работаем активно с Минобороны, очень хотел бы отметить их конструктивную позицию. В советское время Дальний Восток выполнял роль такого военного восточного форпоста, и Минобороны в наследие достались довольно большие земельные угодья, если можно так сказать, которыми сейчас они достаточно конструктивно делятся, - сказал Чекунков. "Сами главы регионов берут в свои руки инициативу. Так, например, в Магаданской области [губернатор] Сергей Константинович Носов выделил участок земли в Магадане, пригласил московских специалистов, и нарисовали очень красивый проект - "Гороховое поле", который, я очень надеюсь, с помощью группы ДОМ.РФ, будет реализован. Такая работа на местах, точечная, ручная, сборка проектов происходит".

По словам Чекункова, самое главное - привлекать крупных застройщиков. Благодаря льготной ипотеке "любые метры, которые они построят, будут куплены", - добавил он.

О программе

Заемщиками по программе "Дальневосточная ипотека" могут стать семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке (возраст обоих супругов - не старше 35 лет), а также одинокие родители не старше 35 лет с ребенком не старше 18 лет. Также претендовать на ипотеку могут участники программы "Дальневосточный гектар", для которых в случае запроса кредита на строительство жилья требований по возрасту нет. Возможный размер займа - до 6 млн рублей, срок выплат - до 20 лет.