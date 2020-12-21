"Газпром нефть" обновила Московский НПЗ с начала модернизации уже на 80%

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. "Газпром нефть" обновила с начала модернизации мощности Московского нефтеперерабатывающего завода на 80%, это позволило ему войти в 10% лучших НПЗ Европы. Об этом рассказал в интервью ТАСС глава завода Виталий Зубер.

"ЕВРО+" - это компактный, энергоэффективный комплекс. Он один заменил сразу пять устаревших технологических объектов, которые мы теперь демонтируем и накопительным итогом получим не менее 80% обновленных технологических мощностей. С этой точки зрения мы входим в 10% лучших европейских заводов", - сказал он.

По его словам, по уровню технологий и эффективности МНПЗ не только соответствует европейским НПЗ, но по ряду показателей их опережает. "Например, в этом году у нас состоялся запуск комплекса "ЕВРО+", который обеспечивает переработку 6 млн тонн нефти в год. Это комплекс полного цикла производства: от переработки сырой нефти до выпуска готового топлива. И в этом проекте мы вновь решили не только вопросы качественного производства, но и экологии", - заметил Зубер.