Хуснуллин поручил проверить рост цен на арматуру, использующуюся при строительстве жилья

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил Минстрою и Минпромторгу проверить резкий рост цен на арматуру, которая используется при строительстве жилья. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вице-премьера в понедельник.

Ранее издание РБК сообщило, что такое поручение дано в ответ на письмо исполнительного директора Клуба инвесторов Москвы Дениса Новикова, который пожаловался на резкий рост стоимости арматуры. По данным аппарата Хуснуллина, эта ситуация не является угрозой для выполнения национального проекта "Жилье и городская среда", отмечается в материале РБК.

"Поручение дано", - подтвердили ТАСС в аппарате Хуснуллина.

По словам Дениса Новикова, стоимость арматуры, начиная с середины ноября 2020 года, выросла более чем на 50%. "Поставщики продукции объясняют данный рост повышенным спросом на сталь на мировых рынках и предполагают дальнейший рост цен в начале 2021 года. Более того, в последнее время некоторые виды продукции отсутствуют у производителей", - сказал он ТАСС.

Исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы добавил, что сохраняются перебои с поставкой других материалов и оборудования, при этом стоимость поставок тоже увеличилась. "Данные обстоятельства увеличивают себестоимость строительства, оказывают существенное влияние на рост цен на жилье", - подчеркнул Новиков.

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин ранее сообщил, что вопрос роста цен на строительные ресурсы является не менее принципиальным, чем стоимость продуктов питания. Файзуллин отметил, что "те действия, которые правительство осуществляет в отношении продуктов питания", Минстрой может проработать по строительным ресурсам.