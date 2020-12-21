Кабмин выделит 2 млрд рублей на модернизацию социальной инфраструктуры на Дальнем Востоке

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Правительство России направит порядка 2 млрд рублей на модернизацию социальной инфраструктуры в трех регионах Дальнего Востока - на Камчатке, а также в Приморском и Хабаровском краях. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая в понедельник совещание с вице-премьерами.

Он отметил, что кабмин продолжает работу по повышению качества жизни людей на Дальнем Востоке. Такая задача была поставлена президентом, напомнил премьер.

"Правительство приняло решение выделить около 2 млрд рублей на модернизацию социальной инфраструктуры на Камчатке, в Приморье и в Хабаровском крае", - сказал Мишустин.

Это позволит построить противотуберкулезный диспансер в Хабаровске, онкологический диспансер в Комсомольске-на Амуре (Приморье) и современную больницу в Елизово (Камчатка), указал глава российского кабмина. "А также еще ряд образовательных, спортивных и культурных объектов, которых так не хватает местным жителям", - добавил он.