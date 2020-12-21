Курс фунта к доллару падает на фоне новых ограничений из-за мутации коронавируса

ЛОНДОН, 21 декабря. /ТАСС/. Курс британского фунта стерлингов по отношению к доллару демонстрирует падение в понедельник утром на фоне решения ряда стран приостановить транспортное сообщение с Великобританией из-за выявления нового штамма коронавируса.

Как свидетельствуют данные торгов, английская национальная валюта в начале дня уже потеряла 2% и сейчас торгуется на уровне $1,33 за фунт. Кроме того, британская валюта также слабеет к евро - сейчас фунт стоит €1,09, упав на 1% по отношению к европейской валюте.

Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100, при расчете которого за основу берутся акции 100 компаний с наибольшей капитализацией, в начале торгов в понедельник также отреагировал на новые транспортные ограничения и снизился на 1,51%, до 6 430 пунктов, достигнув минимального значения с начала декабря, когда в Великобритании действовал общенациональный карантин. При этом более широкий индекс FTSE 250 продемонстрировал падение на 1,58%, до 19 798 пунктов. Эксперты агентства Reuters отмечают, что еще одним фактором, влияющим на биржевые котировки, является возможное отсутствие сделки о будущих отношениях между Великобританией и ЕС.