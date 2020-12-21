Эксперты назвали главные тренды Рунета в 2021 году

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Распространение технологий, связанных с удаленными сервисами, а также более широкое применение QR-кодов станут одними из основных трендов Рунета 2021 года. Об этом на конференции в ТАСС, посвященной онлайн-трендам в России, заявил главный аналитик Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян.

"Трендами в 2021 году станут так называемые пандемические технологии - это все, что связано с удаленным сервисом, с доставкой, бесконтактными технологиями, видеосервисами, сервисами совместной работы, онлайн-обучения и так далее. Это, как ни странно, QR-коды. Мы увидели в этом году всплеск использования этой в общем-то старой технологии. Мы увидели внедрение системы быстрых платежей, которая также использует QR-коды. Мы думаем, что эта технология может еще вполне успешно применяться в 2021 году и значительно расширить свое использование", - рассказал он.

Также среди основных технологических трендов Казарян назвал ответственное использование искусственного интеллекта, который будут активнее использовать в разных отраслях, включая беспилотники, появление и развитие новых супераппов (многофункциональные приложения - прим. ТАСС) и экосистем, а также телемедицину и MedTech в целом как отрасль экономики.

С точки зрения общественных интернет-трендов, продолжил Казарян, главными в 2021 году будут удаленная работа, которая станет нормой, а не исключением, осознанное потребление информации, а также некоторая разочарованность дистанционным образованием. "Мы оказались не готовы к этой процедуре, мы не понимаем до сих пор, как правильно обучать людей дистанционно, как не заставлять детей и студентов сидеть приклеенными к экранам, как проверять их знания и не давать им отставать от сверстников, которые продолжают учиться офлайн", - пояснил он.

Повсеместное использование искусственного интеллекта станет одним из главных трендов следующего года и для государства, считают в РАЭК. Помимо него, в 2021 году большее внимание государства займет антимонопольное регулирование отрасли, кибербезопасность, а также трансграничное регулирование.

В экономике тренды 2021 года будет задавать игровая индустрия, стриминговые сервисы и онлайн-кинотеатры, продажи товаров через видеотрансляции, O2O-сервисы (online to offline) и релокация бизнеса, заключил Казарян.