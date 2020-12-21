Кабмин улучшит условия для инвесторов на Дальнем Востоке

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Правительство России смягчит условия для получения бизнесом льготных кредитов на Дальнем Востоке, а также снизит ставку по ним более чем в два раза. Это позволит улучшить положение инвесторов в макрорегионе, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая в понедельник совещание со своими заместителями.

"Мы улучшаем инвестиционную привлекательность дальневосточных территорий для бизнеса", - заявил глава кабмина, обратив внимание на то, что сегодня на Дальнем Востоке получить льготное финансирование могут инвестиционные проекты стоимостью свыше 250 млн рублей. "Снизим эту сумму в пять раз - до 50 млн рублей", - указал он.

Кроме того, ставка кредитования для таких проектов будет уменьшена более чем вдвое - с 5% до 2% процентов соответственно. "Это сделает для инвесторов более доступными "длинные" кредиты от государства и существенно расширит возможность участия малого и среднего бизнеса в реализации приоритетных проектов в различных отраслях экономики на Дальнем Востоке", - пояснил Мишустин.