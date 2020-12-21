{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Песков назвал санкции против "Северного потока - 2" одним из элементов гибридной войны

Ранее Олег Дерипаска назвал санкции орудиями современной гибридной войны и сравнил их с бомбардировкой городов или прямой атакой на госграницы

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился с мнением российского бизнесмена Олега Дерипаски и назвал санкции против "Северного потока- 2" одним из элементов гибридной войны.

"В целом, с ним [с Дерипаской] можно согласиться. Это, действительно, разновидность гибридной войны, это используется как гибридная война теми же Соединенными Штатами", - сказал Песков. "Давайте возьмем санкции против "Северного потока" - чистая совершенно гибридная война, которая идет как война, которая сопровождается недобросовестной конкуренцией", - добавил он.

По словам Пескова, санкции по своей сути являются рестрикциями, которые легитимизированы с точки зрения международного права. "Эти санкции принимаются по решению Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, то есть в этом контексте те рестрикции, которые вводят нам те же американцы, их вряд ли можно назвать санкциями, если придираться к букве закона", - пояснил пресс-секретарь президента России.

При этом, заметил Песков, если рассматривать санкции против газопровода как гибридные военные действия, то "наилучшим ответом будет соблюдение и обеспечение интересов Российской Федерации, которая находится в русле финализации проекта "Северный поток - 2".

В своем Telegram-канале Дерипаска назвал санкции орудиями современной гибридной войны и сравнил их с бомбардировкой городов или прямой атакой на госграницы. Ущерб для мирного населения, по мнению предпринимателя, при этом даже больше.

Теги
СШАРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Парламент Крыма одобрил перенос введения курортного сбора на 2022 год
Об отсрочке просили представители туристического бизнеса
Читать полностью