Песков назвал санкции против "Северного потока - 2" одним из элементов гибридной войны

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился с мнением российского бизнесмена Олега Дерипаски и назвал санкции против "Северного потока- 2" одним из элементов гибридной войны.

"В целом, с ним [с Дерипаской] можно согласиться. Это, действительно, разновидность гибридной войны, это используется как гибридная война теми же Соединенными Штатами", - сказал Песков. "Давайте возьмем санкции против "Северного потока" - чистая совершенно гибридная война, которая идет как война, которая сопровождается недобросовестной конкуренцией", - добавил он.

По словам Пескова, санкции по своей сути являются рестрикциями, которые легитимизированы с точки зрения международного права. "Эти санкции принимаются по решению Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, то есть в этом контексте те рестрикции, которые вводят нам те же американцы, их вряд ли можно назвать санкциями, если придираться к букве закона", - пояснил пресс-секретарь президента России.

При этом, заметил Песков, если рассматривать санкции против газопровода как гибридные военные действия, то "наилучшим ответом будет соблюдение и обеспечение интересов Российской Федерации, которая находится в русле финализации проекта "Северный поток - 2".

В своем Telegram-канале Дерипаска назвал санкции орудиями современной гибридной войны и сравнил их с бомбардировкой городов или прямой атакой на госграницы. Ущерб для мирного населения, по мнению предпринимателя, при этом даже больше.