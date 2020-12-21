Кабмин усовершенствует грантовую поддержку бизнеса на селе

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Правительство России усовершенствует грантовую поддержку малого бизнеса и потребительских кооперативов на селе и введет более гибкие условия ее получения. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая в понедельник совещание со своими заместителями.

"Правительство продолжит совершенствовать грантовую поддержку для малого бизнеса и потребительских кооперативов, которые работают на селе, - сказал он. - Речь идет о введении более гибких условий для крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, чтобы им было проще получить грант "Агростартап".

По словам премьера, практика выдачи "Агростартапа" за последние полтора года показала необходимость усовершенствовать условия его получения, чтобы больше людей в сельской местности смогли открыть свое дело. "Мы смягчаем требования к заявителю на получение "Агростартапа" по созданию рабочих мест, - пояснил Мишустин. - Получить до 2 млн рублей сможет глава хозяйства, даже если он работает один. А если привлечет еще одного, нового работника, то сумма гранта будет 2 млн рублей и выше".

Кроме того, теперь сельскохозяйственные потребкооперативы смогут направить средства гранта на покупку специализированного оборудования и техники. "Все эти изменения помогут поддержать предпринимателей, которые активно создают рабочие места и вкладываются в развитие сельских территорий", - уверен глава российского кабмина.

"Агростартап" - грантовая поддержка для начинающих предпринимателей в сфере сельского хозяйства, созданная в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".