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Saudi Aramco и Cognite создадут компанию по разработке цифровых технологий для нефтегаза

Новые решения включают в себя оптимизацию производства, цифровое прогнозирование срока службы оборудования, цифровизацию рабочей силы

ТАСС, 21 декабря. Saudi Aramco Development Company, дочерняя компания Saudi Aramco, и Cognite договорились о создании совместного предприятия (СП) по разработке цифровых технологий для нефтегазовой отрасли и энергетики, говорится в сообщении Saudi Aramco.

"Saudi Aramco Development Company и Cognite подписали соглашение о создании совместного предприятия в рамках стратегического партнерства по цифровизации. Aramco и Cognite создадут новую компанию, которая сосредоточится на цифровизации в Саудовской Аравии и на всем Ближнем Востоке, и в Северной Африке. СП будет разрабатывать, распространять и внедрять комплексные передовые цифровые решения для клиентов в различных отраслях промышленности, включая нефтегазовую отрасль, энергетику и коммунальные услуги, промпроизводство и судоходство", - сказано в сообщении.

Эти цифровые решения включают в себя оптимизацию производства, цифровое прогнозирование срока службы оборудования, цифровизацию рабочей силы, передовые меры безопасности и снижение воздействия на окружающую среду. СП будет основано на внедрении платформы промышленной аналитики данных Cognite и будет использовать искусственный интеллект и современные облачные технологии для хранения данных и их анализа.

Ожидается, что СП начнет работу в 2021 году после получения всех необходимых разрешений, отмечает Saudi Aramco.

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