Банки одобрили заявки на льготные кредиты бизнесу в Пензенской области на 6,5 млрд рублей

ПЕНЗА, 21 декабря. /ТАСС/. Представители бизнеса в Пензенской области получили льготные кредиты на сумму более 6,5 млрд рублей во время пандемии коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства экономики региона в понедельник.

"Кредитными учреждениями выдавались беспроцентные кредиты на выплату зарплаты на срок не более шести месяцев, а также кредиты под 2% на возобновление деятельности. Всего было одобрено свыше 3 500 заявок на общую сумму свыше 6,5 млрд рублей", - отметили в министерстве.

В ведомстве добавили, что повышенный спрос на льготное кредитование был обусловлен сокращением доходов бизнеса в кризисной ситуации и необходимостью снизить негативные последствия от действия ограничительных мер во время пандемии.

По данным министерства, в Пензенской области зарегистрировано 43,5 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), в том числе 13,7 тыс. юрлиц и 29,8 тыс. индивидуальных предпринимателей.

"Если сравнивать статистику с началом 2020 года, то можно отметить снижение числа субъектов МСП на 3,3%, в январе 2020 было зарегистрировано 45 тыс. субъектов МСП. Причины спада связаны, в первую очередь, с введением ограничительных мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции. Однако уже второй месяц подряд наблюдается незначительный рост числа субъектов МСП, с начала октября по начало декабря их количество увеличилось на 271", - пояснили в министерстве.

Работа центра "Мой бизнес"

В рамках реализации нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства в Пензенской области работает центр "Мой бизнес", открытый в ноябре 2019 года. "Об успешности работы центра можно судить по количеству обратившихся за услугами субъектов МСП и физических лиц. За период работы услугами центра "Мой бизнес" воспользовались более 3 300 субъектов МСП и 5 000 физических лиц", - отметили в министерстве.

На базе центра работает горячая линия, позвонив на которую можно получить консультацию по мерам господдержки бизнеса. Сотрудники центра провели более 2 300 таких консультаций. Кроме того, центр организовал более 140 семинаров и 90 тренингов, мастер-классов и круглых столов по развитию и масштабированию бизнеса.

"Отдельное внимание уделяется вопросам расширения межрегионального и международного сотрудничества субъектов МСП. Так, центр "Мой бизнес" организовал 25 бизнес-миссий на территории РФ и за рубежом, а также участие пензенских компаний в 16 международных выставках", - добавили в ведомстве.