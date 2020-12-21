Володин: работа по отмене роуминга между Россией и Белоруссией близка к завершению

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Председатель Парламентского собрания Союза России и Белоруссии, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин рассчитывает, что уже в 2021 году граждане Союзного государства будут меньше платить за телефонные разговоры. Об этом он сообщил на открытии 59-й сессии Парламентского собрания в понедельник.

"Близка к завершению работа по отмене роуминга на территории Союзного государства", - отметил Володин.

Он напомнил, что белорусские и российские операторы связи с 1 ноября в тестовом режиме запустили работу по новой системе тарификации, сокращающей стоимость звонков. "Рассчитываем, что в следующем году наши граждане будут платить меньше за телефонные разговоры на территории Союзного государства", - отметил Володин.

Он также подчеркнул, что торговля с Россией составляет половину всего белорусского товарооборота. "Для нас Белоруссия - главный торговый партнер среди стран СНГ. Нам необходимо создавать равноправные условия для доступа на рынок наших компаний, поддерживать малый и средний бизнес", - сказал Володин.