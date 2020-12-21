Путин надеется на успешное сотрудничество России с AstraZeneca по вакцине от коронавируса

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает на успешное сотрудничество российских производителей вакцины от коронавируса с компанией AstraZeneca. Об этом он сказал, выступая в понедельник на видеоконференции по случаю подписания меморандума между Центром им. Гамалеи, Российским фондом прямых инвестиций, компаниями "Р-Фарм" и AstraZeneca о намерениях в сфере профилактики COVID-19.

"Сегодня мы все на уровне G20, на уровне ООН говорим о необходимости объединения усилий, все подтверждают, что этот процесс будет, безусловно, плодотворным и востребованным сегодня, - сказал президент, обращаясь к руководителям этих структур. - А вы от слов перешли к делу, от призывов перешли к реализации задач, которые сегодня стоят перед всем миром, перед человечеством".

"Я вас поздравляю, выражаю надежду на то, что ваше сотрудничество будет успешным, и желаю вам удачи", - добавил он.

Путин вспомнил об использовании в Японии российской вакцины против полиомиелита, когда много лет назад власти этой страны усомнились в целесообразности применения и эффективности препарата. "Но подданные Японии поправили тогда свое руководство, и она [вакцина] эффективно применялась в очень многих странах мира, принесла очень хороший результат", - сказал российский лидер.

Прорыв в работе

Сотрудничество российских ученых с AstraZeneca позволит совершить прорыв в работе не только над вакциной от коронавируса, но и над целым рядом жизненно важных препаратов, считает президент.

Путин отметил, что компания AstraZeneca уже не первый год работает на российском рынке, успешно реализует ряд инвестиционных проектов, вкладывает средства в совместные исследования и подготовку кадров. Глава государства заверил, что российские власти "всячески будут поддерживать такое настроение" и со стороны AstraZeneca, и со стороны других партнеров, которые достаточно давно и активно работают в фармацевтической сфере в разных регионах РФ.

"Уверен, что сотрудничество российских коллег и в данном случае компании AstraZeneca позволит добиться прорыва не только в работе над вакцинами, но и над целой линейкой других - знаю, что ваша фирма работает как раз в этом направлении - жизненно необходимых препаратов", - указал президент, поздравив участников с подписанием меморандума и пожелав успехов в "без всякого преувеличения чрезвычайно нужной и благородной работе".