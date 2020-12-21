Россияне вдвое снизили траты на авиабилеты на новогодние праздники

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Россияне вдвое снизили траты на авиабилеты и услуги турфирм в период новогодних праздников и увеличили расходы на покупку железнодорожных билетов. Об этом говорится в исследовании Россельхозбанка, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Согласно исследованию Россельхозбанка в период с сентября по ноябрь 2020 года, который традиционно является периодом активного планирования новогоднего отдыха, расходы россиян на авиабилеты и бронирование поездок через туристические фирмы сократились вдвое по сравнению с показателями прошлого года. При этом значительно выросли расходы на покупку ж/д билетов: в сравнении с осенними месяцами 2019 года рост составил 30%", - отмечают эксперты.

Специалисты Россельхозбанка проанализировали данные статистики карточных транзакций клиентов банка за сентябрь - ноябрь 2020 года по нескольким категориям: авиакомпании, железнодорожный транспорт, турфирмы - и сравнили их с данными за аналогичный период прошлого года. Наибольшее снижение расходов эксперты банка выявили в сфере бронирования путевок через турфирмы. В период с сентября по ноябрь включительно клиенты банка в среднем на 44% сократили траты на услуги туристических фирм по сравнению с показателями 2019 года. Пик падения наблюдается в октябре: средний чек сократился на 53% месяц к месяцу. При этом количество транзакций в сентябре - октябре снизилось незначительно - от 1 до 8%, в ноябре число покупок сократилось на 21%.

Тенденцию к сокращению расходов на оплату услуг туристических фирм специалисты Россельхозбанка связывают с сохранением ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции, что заставило часть туристов отказаться от путешествий, а также недоступностью ряда стран, поездки в которые традиционно бронируются через агентства. Аналогичная тенденция на снижение расходов россиян наблюдается в категории самостоятельного бронирования путешествий. В частности, в период с сентября по ноябрь 2020 года расходы клиентов банка на авиабилеты сократились на 30% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года: стоимость среднего чека снизилась на 19% в сентябре, на 40% в октябре и на 31% в ноябре 2020 года. При этом вплоть до ноября динамика числа транзакций в категории авиабилетов оставалась на уровне прошлого года и с 25-процентным сокращением количества покупок в ноябре по отношению к этому же периоду прошлого года.

Снижение средней стоимости чека при сохранении количества транзакций объясняется значительными ограничениями в географии международных полетов и переориентацией российских туристов на внутрироссийские маршруты, стоимость перелета по которым в большинстве случаев ниже дальнемагистральных. Ноябрьское падение числа бронирований авиабилетов может быть связано с окончанием сезона в традиционных регионах отдыха россиян и неопределенностью с планами на новогодний отдых, считают эксперты.

Аналогичную тенденцию к снижению числа транзакций показала категория железнодорожных перевозок. Согласно исследованию Россельхозбанка, в период с сентября по ноябрь 2020 года количество покупок железнодорожных билетов по картам банка снизилось в среднем на 12%, при этом траты в этой категории увеличились более чем на 30%. Наибольший разрыв с показателями прошлого года наблюдается в ноябре: количество транзакций в этой категории сократилось на 26% при росте среднего чека на 52%.

Почему так происходит

"В течение всего осеннего сезона мы наблюдаем существенное снижение трат россиян в нескольких категориях, связанных с туризмом и организацией путешествий. Недоступность ряда зарубежных стран стимулировала людей выбирать места для отдыха внутри России, что сказалось на востребованности услуг туристических фирм и снижении среднего чека по основным категориям самостоятельного бронирования путешествий. При этом первое значительное снижение количества транзакций наблюдается только в ноябре, что может быть связано с окончанием сезона в наиболее популярных туристических регионах отдыха и неопределенностью с планами на новогодний отдых", - прокомментировала руководитель блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк, слова которой приводятся в сообщении.