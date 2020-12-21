Бюджет Союзного государства на 2021 год составил 4,7 млрд рублей

МИНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Парламентское собрание Союза Белоруссии и России в понедельник на 59-й сессии приняло бюджет Союзного государства на 2021 год. Об этом сообщила руководитель представительства Постоянного комитета (ПК) Союзного государства в Минске Марианна Щеткина.

"Когда мы говорим об интеграции в Союзном государстве, конечно, очень важна совместная деятельность. Особенно если она подкреплена финансированием и совместными проектами. Бюджет Союзного государства сформирован полностью. Это порядка 4,7 млрд российских рублей, и более 84% идет на финансирование девяти совместных программ и 26 мероприятий", - цитирует Щеткину агентство БелТА.

По словам главы представительства ПК, очень важно, чтобы совместные программы "финансировались поступательно, по графику, и чтобы срабатывали заказчики российской и белорусской сторон". Эти программы, продолжила она, касаются укрепления обороноспособности и границ, инновационных продуктов. "Очень важная программа, которая касается реабилитации чернобыльских территорий", - подчеркнула Щеткитна.

Она также отметила, что в числе важных союзных мероприятий - работа с молодежью, олимпиады, турслеты, оздоровление граждан, испытавших на себе последствия чернобыльской аварии. "Некоторые программы переходят из года в год. Потому что их выполнение рассчитано на три-четыре года. Но они все очень актуальны и очень важны", - отметила руководитель представительства ПК Союзного государства в Минске.

Последующая корректировка

Председатель Парламентского собрания Союзного государства (СГ), спикер Госдумы Вячеслав Володин на 59-й сессии указал на то, что объем бюджета соответствует высказанным парламентариями предложениям. "Поэтому было бы правильным попросить, если наши коллеги, белорусская сторона поддержит, наши профильные комиссии, не откладывая эту работу в долгий ящик, проанализировать, что мы могли бы с вами сделать, и какие предложения внести в рамках увеличения бюджета СГ, какие работы, мероприятия правильно было бы на будущий год запланировать", - продолжил спикер.

Он пояснил, что речь идет о возможных корректировках, которые можно было бы обсудить по итогам первого полугодия, когда в рамках 60-й сессии будет рассматриваться текущая повестка.

"Мы с вами должны планировать активизацию работы, и правильно было бы посмотреть, какие направления выберем для себя стратегическими в этой части. Мы по ряду тем совершенно очевидно, недорабатываем. Поэтому давайте обсудят их наши комиссии", - предложил Володин.