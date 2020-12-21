Сотрудники Amazon начали забастовку на нескольких объектах в Германии

БЕРЛИН, 21 декабря. /ТАСС/. Сотрудники американской корпорации Amazon в ночь на понедельник начали забастовку на нескольких объектах в Германии из-за недовольства условиями труда на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе профсоюза Verdi, опубликованном в понедельник на его сайте.

По его данным, работники Amazon прекратили работу в Верне, Райнберге (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия), Лейпциге (федеральная земля Саксония), Бад-Херсфельде (федеральная земля Гессен) и Кобленце (федеральная земля Рейнланд-Пфальц). Ожидается, что забастовка продлится до 24 декабря включительно. В ней, как уточнили в профсоюзе, примут участие порядка 1,7 тыс. человек.

"Закрытие стационарных точек розничной торговли на прошлой неделе в очередной раз привело к значительному увеличению объема заказов у компаний, осуществляющих доставку по почте, таких как Amazon. Несмотря на то, что корпорация продолжает наращивать свою миллиардную прибыль, она отказывается платить сотрудникам в соответствии с условиями коллективного договора", - отметила представитель профсоюза Verdi Штефани Нутценбергер. Вместо этого, по ее словам, сотрудники испытывают все большую рабочую нагрузку, что может отрицательно сказаться на здоровье персонала в условиях пандемии.

Основной целью забастовки, как указывается в пресс-релизе, является изменение трудового договора относительно повышения заработной платы и создания благоприятных условий труда. В свою очередь представители Amazon объявили, что ее сотрудники получают достойную зарплату, а условия их труда вполне соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам.

По данным Института Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в Германии выросло за сутки на 16 643, за все время пандемии коронавирус был выявлен у 1 510 652 жителей страны. От осложнений после заражения инфекцией за минувшие 24 часа умерли 226 человек. Общее число летальных исходов за время эпидемии в ФРГ достигло 26 275.

С 16 декабря в ФРГ вступили в силу новые карантинные меры, которые продлятся как минимум до 10 января. Закрыты все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и некоторых других магазинов, продающих жизненно необходимые товары. Прекратили работу парикмахерские, а также косметические, массажные и тату-салоны. По-прежнему работают банки, аптеки, почтовые отделения, автомастерские, заправки, аптеки, газетные киоски, зоомагазины.