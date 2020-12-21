Путин потребовал использовать эффективные методики ценообразования в гособоронзаказе

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал использовать эффективные методики ценообразования при поставках вооружений для Минобороны.

"Минобороны и предприятиям ОПК следует проработать вопрос о заключении долгосрочных контрактов по всем основным видам вооружений. При этом необходимо абсолютно исключить необоснованный рост стоимости заказов, использовать эффективные методики ценообразования", - заявил Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ в понедельник.

Он указал на необходимость дальнейшего продолжения ритмичного переоснащения армии и флота современными вооружениями и техникой, то есть четкого и своевременного выполнения заданий гособоронзаказа.

"В стратегических силах у нас уже создан серьезный научно-технический задел по образцам вооружений и техники, не имеющим мировых аналогов. В том же направлении должны развиваться и силы общего назначения", - заявил Путин.