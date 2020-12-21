Аудитория Wildberries в 2020 году выросла в 2,5 раза

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Аудитория онлайн-ретейлера Wildberries во всех странах присутствия на фоне пандемии в 2020 году выросла в 2,5 раза, до 36 млн человек. Об этом говорится в комментарии директора по развитию Wildberries Вячеслава Иващенко для спецпроекта ТАСС "Жизнь после" о том, как изменились сферы жизни россиян под влиянием пандемии. Экспертами проекта стали специалисты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

"Пандемия стала большим испытанием и проверкой на прочность и стресс-тестом для бизнеса и общества в целом. В период пандемии социальная значимость интернет-торговли существенно возросла: россияне активно приобретали онлайн продукты питания, товары для здоровья, детские товары, хозяйственные товары. Аудитория онлайн-торговли существенно выросла: всего с начала года количество покупателей Wildberries увеличилось на 14 млн покупателей, до 36 млн", - рассказал ТАСС директор по развитию компании Вячеслав Иващенко.

Он также напомнил, что в марте, в период начала пандемии, доля курьерской доставки всего за несколько дней выросла сразу в три раза, в связи с чем Wildberries пришлось быстро перестраивать собственные бизнес-процессы, упрощать и ускорять процесс поиска и найма сотрудников и регистрации новых продавцов. "В условиях самоизоляции покупателей онлайн-сегмент стал надежным каналом сбыта продукции российских предпринимателей", - отметил Иващенко. За 2020 год через онлайн-платформу Wildberries стали продавать 80 тыс. поставщиков, их число выросло с 19 тыс. на начало года - более чем в четыре раза, из них 80% - это МСП, сообщил он.

"Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что опыт работы в условиях карантинных мер позволил нам еще раз убедиться в необходимости полной цифровизации бизнес-процессов и мы планируем и далее придерживаться этой стратегии. Именно она дала Wildberries возможность гибко реагировать на внешние обстоятельства и не зависеть от них и позволила партнерам компании сохранить и развивать свои продажи в сегменте e-commerce. По итогам девяти месяцев 2020 года российские предприниматели смогли увеличить свой оборот на Wildberries - продажи отечественных товаров выросли на 114%, до 108,1 млрд рублей, а в штуках - на 201% год к году", - заключил Иващенко.

Оборот Wildberries за девять месяцев 2020 года вырос на 104%, до 285,6 млрд рублей. По данным аналитического агентства InfoLine, Wildberries по итогам первого полугодия 2020 года занял седьмое место среди всех торговых сетей России по объему выручки. География присутствия Wildberries охватывает девять стран: Польша, Словакия, Россия, Израиль, Украина, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.