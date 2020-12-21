Шойгу предложил увеличить фонд денежного довольствия военнослужащих в 2021 году

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу предложил увеличить фонд денежного довольствия военных в 2021 году для покрытия дефицита средств из-за пятилетнего перерыва с индексацией зарплат.

Министр подчеркнул на расширенном заседании коллегии военного ведомства в понедельник, что в этом году денежное довольствие было проиндексировано на 3%, а с июля введена денежная надбавка отдельным категориям военнослужащих, которая затронула более 45 тыс. человек, которые в среднем получили ежемесячную прибавку в 23 тыс. рублей.

"В то же время в течение пяти лет из-за отсутствия индексации образовался дефицит средств для выплаты денежного довольствия, который требует ежегодного перераспределения финансов с других видов расходов. В целях недопущения снижения выплат военнослужащим предлагается рассмотреть возможность увеличения фонда денежного довольствия в 2021 году", - сказал Шойгу.