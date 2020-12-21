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Еврокомиссия одобрила сделку по слиянию Peugeot с концерном Fiat Chrysler

Сумма сделки составляет $38 млрд

БРЮССЕЛЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия одобрила с рядом условий сделку по слиянию французской Peugeot SA  с итальянско-американским концерном Fiat Chrysler Automobiles NV, объемом около $38 млрд. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Еврокомиссии.

"Еврокомиссия утвердила в соответствии с европейскими нормами по конкуренции и слиянию компаний предложенную сделку по слиянию компаний Fiat Chrysler Automobiles NV и Peugeot SA Одобрение сделки предоставлено на условиях полного соблюдения пакета обязательств, согласованного компаниями", - говорится в документе.

Чтобы снять претензии Еврокомиссии по рискам чрезмерной концентрации отдельных секторов рынка в руках новой объединенной корпорации обе компании приняли пакет обязательств, в частности, договорились смягчить нормы соглашения между Peugeot SA и Toyota по условиям работы на европейском рынке, а также создать условия для лицензионного ремонта и обслуживания автомобилей Peugeot и Fiat Chrysler независимыми участниками рынка.

Исследования рынка для разрешения этой сделки продолжались более полугода - Еврокомиссия начала работать по этому делу с 8 мая этого года.

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