Совет торговых центров попросил мэра Москвы о налоговых льготах

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российский совет торговых центров (РСТЦ) направил письмо мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой ввести налоговые льготы и снизить арендную плату за земельные участки. Поддержка владельцев ТЦ поможет справиться с потерями, вызванными коронавирусом, сообщила в понедельник пресс-служба совета.

"Российский совет торговых центров просит <…> снизить ставку налога на имущество организаций до 50% от установленных ставок (приблизив их к реальной на текущий период) и перенести сроки оплаты налога на 2021-2022 годы до уровня восстановления выручки за 2019 год", - говорится в сообщении.

По словам президента РСТЦ Дмитрия Москаленко, налог на имущество за текущие 11 месяцев 2020 года составил 133,7 млрд рублей, а до конца года может превысить аналогичные поступления в бюджет города в 2019 году (141 млрд рублей).

Кроме того, владельцы торговых центров просят снизить размер арендной платы за земельные участки ретроспективно, начиная с 1 января 2020 года. Они предложили рассмотреть снижение ставок арендной платы за земельные участки до минимального размера 0,3%.

Российский совет торговых центров также попросил мэра помочь в направлении обращения в правительство России об изменении методики определения кадастровой стоимости объектов капитального строительства и земельных участков. Авторы письма считают, что необходимо выработать оптимальную и эффективную методологию при проведении государственной кадастровой оценки с приближением к рыночной стоимости, учитывающей в настоящих условиях реальную прибыльность объектов.

Как поясняется в сообщении, пандемия коронавируса привела к снижению посещаемости торговых центров и, как следствие, уменьшению среднего чека и падению количества покупок. По данным РСТЦ, снижение товарооборота арендаторов в торговых центрах варьируется от 20 до 50%, а арендные платежи снизились до 70%. Кроме того, у владельцев торговых центров значительно выросли расходы на меры профилактики коронавируса.