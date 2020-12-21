Новак рассказал о влиянии нового штамма коронавируса на цену нефти

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Появление нового штамма коронавируса, приведшего к новым ограничительным мерам в Великобритании и к приостановке рядом стран авиасообщения с Лондоном, вызвало существенную коррекцию цен на нефть. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе сессии проекта "Россия и мир: профессиональный разговор".

"За эти два дня ситуация, на мой взгляд, изменилась, достаточно активно меняется она. Серьезные локдауны сейчас были введены относительно поездок в Великобританию. Появился новый штамм коронавируса, и это повлияло, в том числе, и на то, что мы сегодня на рынках мы видим существенную коррекцию цен на нефть. Два дня назад этого мы еще не видели", - сказал он.

Новак также отметил, что ситуация на рынке нефти непредсказуема, прогнозы по восстановлению рынка не реализуются.

Восстановление спроса

Возврат мирового спроса на нефть к докризисным уровням может занять больше времени, чем изначально ожидалось. Возможно - два-три года, считает Новак. "Восстановление рынка будет более медленным, чем изначально ожидалось. И поэтому наши прогнозы по рынку меняются. Многие эксперты говорят о том, что оно может занять около двух лет. Два-три года, возможно", - сказал он.

При этом страны соглашения ОПЕК+, в котором участвует и Россия, будут аккуратно восстанавливать добычу нефти с января, отметил Новак. "Конечно, сегодняшние уровни сокращения, они беспрецедентны. Если четыре года назад мы сокращали на 1,2 млн б/с, а сейчас почти на 10 млн б/с, естественно, мы настроены на то, чтобы побыстрее восстанавливать эту добычу. Разумеется, мы не будем нарушать балансировку рынка и не создавать излишки на нефтяных рынках", - заключил он.

По данным МЭА, спрос на нефть в целом по 2020 году упадет на 8,8 млн б/м к уровню 2019 года. По прогнозам агентства, в 2021 году динамика спроса уже может быть положительной, но еще недостаточной, чтобы вернуться на докризисные уровни.

Мировой спрос

Совокупный мировой спрос на нефть в настоящее время на 6-7 млн б/с ниже уровня, наблюдавшегося до пандемии коронавируса, сообщил Новак. "Мы, конечно, думали, что к концу этого года восстановление спроса будет более высоким, чем по факту мы наблюдаем на сегодняшний день. Я могу сказать, что сейчас спрос восстановился примерно на 15-17 млн б/с, но, тем не менее, относительно того, что было до пандемии, общее снижение спроса составляет около 6-7 млн б/с", - отметил Новак.

Вице-премьер добавил, что Россия в настоящее время отмечает влияние второй волны распространения коронавирусной инфекции на рынок нефти, хотя она носит более мягкий характер по сравнению с весенним периодом. Он отметил, что в настоящее время спрос находится на более низком уровне, чем в июле - августе текущего года, в частности "по использованию моторного топлива уровень потребления был на 40% выше, чем сегодня".