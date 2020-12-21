Депутат Госдумы просит Минфин сохранить прежнюю ставку НДПИ для вольфрама

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Депутат Госдумы от Приморья Виктор Пинский (фракция "Единая Россия") направил обращение на имя министра финансов Антона Силуанова с призывом не повышать ставку НДПИ для вольфрама и неметаллических руд, чтобы не допустить закрытия работающих с ними предприятий Дальневосточного федерального округа. Текст обращения в понедельник был опубликован на сайте депутата.

"В распоряжении Министерства финансов Российской Федерации находятся документы, подготовленные по просьбе Минфина предприятиями Дальневосточного федерального округа, которые работают с рудами и концентратами вольфрамовыми и неметаллическими рудами, которых касается повышение НДПИ", - говорится в тексте.

"Из этих данных следует, что предприятиям придется немедленно прекратить работу в связи с невозможностью платить повышенную ставку НДПИ", - констатировал Пинский, попросив Силуанова "в кратчайший срок сообщить о принятом решении".

Ранее он уже призывал Минфин внести в список исключений на распространение новой ставки НДПИ главные предприятия Приморья и Дальнего Востока. По его словам, если не оставить "ставки НДПИ без изменений для товарной позиции "руды и концентраты вольфрамовые" с января 2021 года", то в России прекратят свою деятельность предприятия, которые занимаются добычей вольфрамовой руды и производством концентрата. "В случае остановки предприятий Россия потеряет целую отрасль. Люди в отдаленных поселках останутся без работы, а населенные пункты потребуют расселения", - говорится в первом письме.

Госдума 30 сентября приняла в третьем чтении закон о повышении НДПИ для металлургов и производителей удобрений, который предполагает повышение с 1 января 2021 года налога в 3,5 раза.

Правительство объясняет повышение ставки НДПИ для металлургов и химиков необходимостью привлечь дополнительные средства в бюджет РФ на реализацию антикризисных мер и борьбу с коронавирусом. Это позволит пополнить госбюджет на сумму порядка 56 млрд рублей в год, отмечал ранее Силуанов.