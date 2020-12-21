МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. "ВКонтакте" запустила в сообществах новый инструмент продвижения - кнопку "Рекомендовать", которая поможет рекламировать любимые бренды или авторов контента. Об этом говорится в сообщении соцсети.

"ВКонтакте" запустила в сообществах кнопку "Рекомендовать", с ее помощью можно будет рассказывать друзьям о любимых брендах и обращать их внимание на интересных авторов: например, музыкантов, художников, фотографов, создателей клипов. Новый инструмент позволит бизнесу привлечь больше клиентов и чаще быть на виду. Ведь пользователи не всегда вступают в сообщество магазина, салона красоты или местной кофейни, даже если остались довольны покупкой или услугой. Теперь с помощью кнопки "Рекомендовать" они могут подсказать друзьям, что место проверенное и туда можно смело обращаться", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для создателей контента нововведение также станет возможностью расширить аудиторию. Паблики, которые отметили знакомые, пользователь найдет в соответствующем блоке в разделе "Сообщества", их можно будет увидеть и в новостной ленте в десктопной версии "ВКонтакте". В самом сообществе также отобразится, сколько друзей его советуют, и кто именно. Важно, что пользователь не видит рекомендации от незнакомцев: в том числе поэтому у недобросовестных администраторов не выйдет ввести аудиторию в заблуждение, накрутив счетчики. Новая функция станет доступна всем пользователям в течение дня.