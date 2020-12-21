ЦБ ожидает профицита ликвидности в 1 трлн рублей на конец года

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. ЦБ ожидает профицита ликвидности порядка 1 трлн рублей на конец 2020 года, сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин. В предыдущие два года до начала пандемии структурный профицит колебался в диапазоне 2-3 трлн рублей.

"Банковская система в настоящее время находится в структурном профиците ликвидности. Из-за событий 2020 года этот структурный профицит заметно сократился, даже в моменте на прошлой неделе впервые с 2017 года мы зафиксировали точечно небольшой структурный дефицит. Но уже на конец этого года по мере возвращения средств по бюджетному каналу в банковскую систему в форме бюджетных расходов, мы предполагаем, что структурный профицит восстановится, более того он достигнет порядка 1 трлн рублей, может быть даже больше на конец этого года. В течение следующего года-полутора скорее всего он продолжит возрастать и опять вернется в тот диапазон, который наблюдался на протяжении 2018-2019 годов", - сказал он, выступая в Госдуме.

"Поэтому потребуется весьма значительный спрос на цифровой рубль, чтобы этот профицит перешел с в состояние устойчивого структурного дефицита. Надо понимать, что внедрение цифрового рубля будет происходить постепенно, чтобы адаптация банковской системы к этим изменениям тоже происходила во вполне управляемом для нас и для банков режиме", - сказал он.

Заботкин также отметил, что ЦБ будет выбирать такую траекторию ключевой ставки, которая обеспечит денежно-кредитные условия, способные привести к цели ЦБ по ценовой стабильности - инфляции вблизи 4%. "Другими словами, депозитно-кредитные ставки в мире, где есть цифровой рубль, и в мире, где его нет, будут примерно одни и те же, а именно те, которые обеспечивают наши цели по инфляции вблизи 4%", - пояснил зампред ЦБ.

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина отмечала, что ЦБ не ожидает перехода российского банковского сектора к дефициту ликвидности в ближайшие годы при выпуске цифрового рубля.