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ЦБ не рассматривает использование цифрового рубля для вкладов и кредитов

Зампред Банка России Алексей Заботкин отметил, что регулятор с запуском цифровой валюты не планирует конкурировать с банковским сообществом за прием депозитов

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Банк России не рассматривает в рамках базовой концепции использование цифрового рубля для вкладов и выдачи займов. Об этом сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин, выступая в Госдуме.

"В той модели, которую мы рассматриваем в качестве базовой концепции цифровой валюты Центрального банка, создание депозитов в цифровой валюте Центрального банка не рассматривается. <…> Депозиты в цифровом рубле не будут предусмотрены, не будут являться частью механизма цифрового рубля точно так же, как и кредиты в цифровом рубле тоже выдавать будет невозможно", - сказал он.

Заботкин отметил, что ЦБ с запуском цифровой валюты не планирует конкурировать с банковским сообществом за прием депозитов на рынке сбережений.

В середине октября 2020 года ЦБ РФ в своем докладе представил концепцию цифрового рубля. Он будет иметь форму уникального цифрового кода и храниться на специальном электронном кошельке, а передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой. Эмиссию цифрового рубля будет осуществлять Банк России.

Владельцы денег будут иметь возможность свободно переводить рубли из одной формы в другую. 

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