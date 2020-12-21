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Правительство РФ одобрило проект соглашения о предоставлении Белоруссии кредита на $1 млрд

Средства направят в Минск несколькими траншами
Дом правительства РФ Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Дом правительства РФ
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило проект соглашения о предоставлении Белоруссии в 2020-2021 годах кредита в объеме $1 млрд. Об этом говорится в распоряжении, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Россия предоставит Белоруссии кредит на $1 млрд несколькими траншами.

"Одобрить представленный Минфином России согласованный с МИДом России, Минэкономразвития России и государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительством России и правительством республики Беларусь о предоставлении правительству республики Беларусь государственного финансового кредита <...>. Поручить Минфину России совместно с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти провести переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера", - говорится в документе, опубликованном на портале нормативных правовых актов. 

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