Мишустин обсудил с премьером Казахстана организацию производства "Спутник V"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с казахстанским коллегой Аскаром Маминым организацию в Казахстане производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщила в понедельник пресс-служба кабинета министров РФ.

"Мишустин и Мамин уделили особое внимание совместным мерам по борьбе с коронавирусом и организации на территории Казахстана производства российской вакцины "Спутник V", - отметили в пресс-службе, говоря о телефонном разговоре премьер-министров.

Также "главы правительств рассмотрели актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества, включая перспективные проекты в области энергетики и транспорта, взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза".

Как информировали в пресс-службе премьер-министра Казахстана, главы правительств отметили, "что состоявшийся сегодня в городе Караганде запуск производства вакцины "Спутник V" и предстоящая вакцинация казахстанцев внесут большой вклад в сохранение стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации в Республике Казахстан".

21 декабря Аскар Мамин посетил Карагандинский фармацевтический комплекс, где дал старт производству вакцины "Спутник V". Планируется, что на базе комплекса поэтапно будет произведено 2 млн доз вакцин. Массовая вакцинация "Спутник V", произведенной в Казахстане, начнется в феврале 2021 года. В первую очередь на добровольной основе будут привиты медицинские работники, педагоги, студенты, сотрудники правоохранительных органов, контингент медико-социальных учреждений, а также представители групп риска с хроническими заболеваниями.