Делегация РФ обсудит в Азербайджане исследования комбинации "Спутника V" с AstraZeneca

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российская делегация в ходе визита в Азербайджан намерена обсудить проект клинических исследований комбинации российского препарата "Спутник V" с вакциной, разработанной британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca. Об этом в понедельник сообщил глава совета директоров компании "Р-Фарм" Алексей Репик в эфире телеканала " Россия-24 ".

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Сейчас мы улетаем в Азербайджан обсуждать проект клинических исследований. Страны Ближнего Востока, другие страны СНГ могут быть задействованы. Мы должны понять, насколько совместное использование вакцин, оксфордской (вакцина компании AstraZeneca - прим. ТАСС) и "Спутника V", смогут сделать более эффективной защиту граждан от новой коронавирусной инфекции", - сказал он.

Репик добавил, что российская делегация также обсудит с азербайджанской стороной возможность использования мощностей республики для производства вакцины "Спутник V".

Ранее НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), "Р-Фарм" и компания AstraZeneca подписали меморандум по сотрудничеству в области разработки вакцины против коронавируса.

В России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса: одна разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, другая - Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. В скором времени возможна регистрация третьей вакцины, созданной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.