Новак: ближайшие десятилетия России нужно уделять внимание монетизации энергоресурсов

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Ближайшие десятилетия России нужно уделять особое внимание монетизации энергоресурсов страны. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в рамках сессии проекта "Россия и мир: профессиональный разговор".

Российские компании нефтегазового сектора вносят свой вклад в снижение Россией выбросов парниковых газов к 2030 году на 70% от уровня 1990 года, большинством утверждены соответствующие цели, вплоть до перехода на нулевой углеродный след. "К 2030 году уровень выброса парниковых газов в России должен сократиться на 70% от уровня 1990 года, - напомнил Александр Новак. - Наши компании, которые работают в энергетике, уже сегодня активно наравне с зарубежными конкурентами утверждают для себя цели по снижению выбросов СО2 в атмосферу".

По его словам, в планах компаний в том числе переход на полностью безуглеродный след.

Россия может стать одним из мировых лидеров не только по объемам поставок водородов, но и технологий для водородной энергетики, считает Новак. "Мы считаем, что это (водород - прим. ТАСС) перспективный вид энергии, который будет во всем мире расширяться. Он будет играть большую роль в снижении углеродного следа. И, соответственно, Россия здесь может быть одним из лидеров на мировых рынках не только с точки зрения поставок водорода, но и с точки зрения самих технологий. У нас этим занимается большое количество компаний, работающих в секторе энергетики, а также в секторе промышленности", - сказал он.

Вице-премьер отметил, что в настоящее время в России водородными технологиями занимается несколько десятков компаний. Из крупных - "Газпром", Росатом, "Новатэк", Ростех, Роснано. Компании работают над созданием технологий производства водорода, его хранения, транспортировки, утилизации СО2, а также над использованием водорода в различных областях промышленности, в энергетике и на транспорте.