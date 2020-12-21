"Аэрофлот" вернет стоимость билетов после отмены всех рейсов в Лондон

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" отменила все рейсы в Лондон на неделю. Об этом журналистам сообщил официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.

"Аэрофлот" отменил рейсы в Лондон с 00 часов 22 декабря на 7 дней. Отмена произведена в соответствии с решением штаба правительства", - сказал он.

Возврат средств за авиабилеты будет произведен в полном объеме, добавил Демин. "Возврат осуществляется в обычном для вынужденной отмены порядке: в полном размере, в соответствии с формой оплаты", - сказал он.

Как следует из информации в расписании полетов "Аэрофлота", компания выполняет шесть рейсов в Хитроу в неделю.

Ранее сегодня Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что Россия приостанавливает авиасообщение с Великобританией с 22 декабря на неделю в связи с появлением там нового штамма коронавируса.

Авиасообщение между Россия и Великобритания возобновили с 1 августа. Регулярные рейсы между Москвой и Лондоном выполняют "Аэрофлот" и British Airways.

Еще более 20 стран объявили об отмене авиасообщения с Великобританией.