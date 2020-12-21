Московский вокзал в Черкизове откроют в мае 2021 года

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Новый вокзал в столичном районе Черкизово планируют открыть в мае 2021 года, он примет на себя часть транзитных поездов с Курского вокзала и будет соединен со станциями Локомотив МЦК и "Черкизовская" метрополитена. Об этом сообщил журналистам в понедельник начальник Московской железной дороги Михаил Глазков.

"Черкизово мы планируем открывать в мае. Это новый вокзал, который включает в себя интеграцию как дальнего следования, так и городского транспорта - МЦК и метрополитен. Интересный проект, который позволит нам продолжить реализацию и строительство на участке Курская - Каланчевская двух проектов - МЦД-2 и МЦД-4", - сказал Глазков.

По его словам, железнодорожный участок Каланчевская - Курская - Карачарово является крайне сложным для строительных и ремонтных работ, так как проходит в центре города, по исторической застройке столицы. "Для этого проекта сейчас строятся эстакады на Комсомольской площади", - сказал начальник МЖД, отметив, что речь идет об открытии в столице первого за последние 50 лет вокзала.

Глазков добавил, что открытие вокзала в Черкизове позволит перенаправить 19 пассажирских поездов, которые следуют с северо-запада на юг не через центр, а через новый транспортно-пересадочный узел. "По срокам это май, он полностью совпадает с теми сроками реализации проекта, которые идут по строительству эстакады Курская - Каланчевская. Первоначальный срок сдачи этого объекта мы подвинули примерно на год за счет того, что в период пандемии был снижен пассажиропоток, и плотное взаимодействие с субъектами федерации позволило нам сделать задельные работы на этом участке", - сказал он.

Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил журналистам, что на Южном и Восточном направлениях железной дороги назрела необходимость строительства новых железнодорожных вокзалов. Мини-вокзал будет выполнять роль транзитного хаба для движения поездов на восток и использовать третий путь на Московском центральном кольце (МЦК). Также он частично разгрузит Курский вокзал для присоединения его к МЦД-2 и будущего МЦД-4. На данный момент ведется строительство вестибюля с надземным переходом к платформе МЦК и двух пассажирских платформ для остановки поездов дальнего следования. Для их пропуска и будет задействован третий главный путь МЦК. Закончить строительство планируется в марте 2021 года.