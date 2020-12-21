Глава АКОРТ рассчитывает на возвращение к рыночному ценообразованию на продукты

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков считает, что административное регулирование цен на продукты, введенное для сахара и подсолнечного масла, должно быть краткосрочным и не распространяться на более широкий круг товаров. Об этом он заявил на пресс-конференции.

"Моя оценка того, что сейчас происходит с ценами, наверное, достаточно жесткая, - это худшее из всех возможных решений, попытка административными методами сдержать рост цен и в рознице, но это последствия, а, как главный элемент, механизм - сдерживание цен поставщика. Но вынужденная мера, потому что ситуация развивалась таким образом, что не отреагировать было невозможно, и связано это с двумя категориями товаров. Но крайне важно не допустить экспансии этого подхода на другие группы товаров и не расширять период действия этих мер, возвращаясь к рыночному ценообразованию", - считает он.

"Поверьте, мы гораздо быстрее, а главное - с меньшими издержками и для покупателя, и для поставщиков способны отреагировать и быть регуляторами цен по всем участникам цепочки, по всей цепочке, чем меры административного воздействия", - добавил Беляков.

Риски установления целевых цен

Для производителя, отметил он, установление целевых цен - фактор, сдерживающий развитие производства. "Это не вопрос каких-то сверхдоходов, это вопрос ресурса, который вкладывается в развитие производства и позволяет вести деятельность, обеспечивая продуктами питания и непродовольственными товарами население. Иначе, если в убыток кто-то будет работать, мы увидим массовое закрытие бизнеса и вернемся к временем советской торговли, когда вроде что-то производится, но в таком объеме, который не способен удовлетворить потребности населения", - пояснил Беляков.

Для покупателя меры по сдерживанию цен, отметил глава АКОРТ, могут обернуться наличием на полках более дешевыми продуктами. "Дешевые - не всегда качественные. Понятно, что все продукты, которые находятся на полках магазинов, в силу закона, в силу ответственного поведения самих сетей соответствуют всем стандартам качества. Но доля более качественных продуктов была бы выше, чем меньше нагрузки мы бы испытывали в части ценовой политики, чем больше возможностей у покупателя было бы купить более дорогую продукцию. Пока таких возможностей нет", - отметил Беляков.

Согласно презентации главы АКОРТ, повышение цен на подсолнечное масло поставщиками в ноябре составило 30% при росте розничных цен в РФ на масло на 6,2% по сравнению с октябрем. Поставщики сахара увеличили цены на 10%, а потребительские цены - на 6,7% в ноябре к октябрю.