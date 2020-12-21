Инвесторы в Петербурге получат налоговые льготы под реализацию региональных проектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал изменения в местный закон о налоговых льготах, в соответствии с которыми установлена пониженная ставка по налогу на прибыль организаций в размере 10% и предусмотрено освобождение от уплаты налога на имущество при реализации региональных инвестиционных проектов. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба городской администрации.

"При реализации региональных инвестиционных проектов (РИП) ставка по налогу на прибыль, зачисляемого в региональный бюджет, составит 10%. Ставка налога на имущество, созданного в рамках реализации РИП, составит 0%. Отсутствие ограничений по численности и минимальный входной порог по вложениям позволит участвовать в РИП широкому кругу инвесторов, в том числе предприятиям малого и среднего бизнеса", - говорится в сообщении пресс-службы.

Представители Смольного пояснили, что проект, направленный на создание новых товаров, расширит структуру предложения продукции петербургских предприятий на внутреннем рынке, будет способствовать развитию экспортного потенциала и в конечном итоге - росту валового регионального продукта.

Ранее председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Валерий Москаленко сообщил, что меры поддержки региональных инвестиционных проектов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут синхронизированы после вступления в силу городского закона о региональных инвестиционных проектах (РИП) и изменений в порядке предоставления налоговых льгот. Это касается, в том числе, сроков возврата инвестиций, условий по действиям льгот, а также ставки по капитальным вложениям, которая будет иметь одинаковый порог от 50 млн рублей. Областные нормативные акты уже действуют, городские вступят в силу с 1 января 2021 года.