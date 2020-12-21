В ЦБ заявили, что системно значимые банки выкупили около 80% размещенных в ноябре ОФЗ

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российские системно значимые кредитные организации (СЗКО) в ноябре выкупили около 80% размещенных Минфином облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ.

"В ноябре продолжился рост вложений в долговые ценные бумаги. Как и в октябре, основной прирост пришелся на ОФЗ: Минфин России разместил облигаций на 0,8 трлн руб., из которых около 80% было выкуплено СЗКО и затем частично заложено по операциям репо с Банком России", - отмечает регулятор.

В целом участие банков в выпусках ОФЗ в сентябре ноябре составило более 2,6 трлн руб. из общего объема выпуска 3,1 трлн руб.