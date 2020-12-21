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Россияне в ноябре отдавали большее предпочтение сбережениям в валюте

Также ЦБ зафиксировал увеличение средств в валюте на счетах юрлиц на 8,1%

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Сбережения россиян в иностранной валюте в ноябре увеличились на 1,6%, тогда как депозиты в рублях показали отрицательную динамику, говорится в материалах ЦБ.

"Средства населения (без учета средств на счетах эскроу) выросли незначительно (+52 млрд руб., или 0,2%), при этом динамика валютных вкладов была положительной (+1,6%), а рублевых - отрицательной (-0,2%)", - отмечает регулятор.

Счета юрлиц

Банк России в ноябре отмечает существенный рост объема средств компаний на счетах, в том числе в валюте. Увеличение составило 8,1%, или 800 млрд в рублевом эквиваленте.

"Средства юридических лиц в ноябре показали существенный рост (+1 трлн 173 млрд руб., или +3,8%). При этом увеличивались в основном средства в валюте (+800 млрд руб. в рублевом эквиваленте, или 8,1%), прирост рублевых остатков был более умеренным (+1,8%). В основном прирост пришелся на ряд крупных компаний нефтегазовой отрасли", - указано в документе ЦБ.

При этом средства в системно значимых банках росли более активно (+4,2%), чем в других кредитных организациях из числа топ-100 (+2,9%).

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