Минпромторг: маркировка помогла изменить ситуацию с незаконным оборотом табака

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Маркировка табачной продукции, ставшая в России обязательной с 1 июля 2020 года, позволила переломить негативные тенденции на рынке, благодаря чему после многолетнего падения вырос сбор акцизов и при этом снизилась доля незаконного оборота. Об этом заявил замдиректора департамента системы цифровой маркировки и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Владислав Заславский в понедельник в ходе международного форума "Антиконтрафакт - 2020".

"В последние годы суммарный сбор акцизов на табачную продукцию немного, но стабильно падал. Вместе с тем, за десять месяцев 2020 года рост сбора акцизов составил 8,7%, или в деньгах - 41 млрд рублей. Кроме того, последнее исследование бизнес-аналитики на 1 ноября 2020 года показало, что доля незаконного оборота снизилась до 10,2%, при этом в первом квартале 2020 года [было] 12,7%. Как мы видим, кривая поползла вниз, а акцизы прилично выросли: в 2020 году, на наш взгляд, произошел перелом ситуации, и мы в первую очередь связываем ситуацию с введением маркировки, тут цифры говоря сами за себя, с ними не поспоришь", - сказал он.

При этом Заславский отметил, что эти изменения произошли несмотря на четырехпроцентный рост ставки акцизов на табачные изделия. Кроме того, он сообщил, что снижение доли незаконного оборота произошло на фоне того, что в 2017-2019 годах был его трехкратный рост.

Представитель Минпромторга напомнил, что после введения обязательной маркировки зарегистрировано 18 новых табачных предприятий, что составляет около 40% от их общего количества в стране. Он также сообщил, что в текущем году в России остановлено 11 нелегальных производств. Кроме того, в этом году выявлены и пресечены крупные каналы поставок немаркированной продукции из Объединенных Арабских Эмиратов, Армении и Белоруссии, суммарные потери бюджета по которым составили порядка 1 млрд рублей.