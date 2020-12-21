Объем реструктурированных кредитов россиян в ноябре вырос до 32,5 млрд рублей

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Объем реструктурированных кредитов россиян за ноябрь вырос примерно на треть - до 32,5 млрд рублей, говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ "О развитии банковского сектора российской федерации в ноябре 2020 года".

"В ноябре продолжилось сокращение спроса на реструктуризацию кредитов МСП - по сравнению с октябрем объем реструктурированных за месяц кредитов сократился почти на 18%, до 17,2 млрд рублей. При этом объем кредитов населения, реструктурированных за месяц, наоборот, вырос примерно на треть - до 32,5 млрд рублей", - отмечает регулятор.

Среди причин роста в ЦБ выделяют увеличение заболеваемости коронавирусной инфекцией и связанные с пандемией ограничительные меры.

При этом, по оценкам ЦБ, объем реструктуризации кредитов крупным компаниям растет несущественно. Всего с конца марта по конец октября было реструктурировано кредитов на сумму около 6,5 трлн руб. (более 10% кредитного портфеля).

Прирост портфеля потребительских кредитов (за исключением автокредитов) в ноябре несколько замедлился (+1,2%) по сравнению с октябрем (+1,5%), что может быть связано с ростом неопределенности из за ухудшения эпидемической обстановки, указывают в ЦБ.

В ноябре немного снизилась просроченная задолженность корпоративных заемщиков - на 10 млрд рублей, или 0,3%. Розничная просроченная задолженность, наоборот, выросла на 12,3 млрд рублей, или 1,3%, что выше среднемесячного прироста в 2019 году. При этом прирост был равномерно распределен по банковскому сектору, что, вероятно, отражает влияние пандемии, подчеркивается в материалах ЦБ.

Розничные кредиты

Розничный кредитный портфель российских банков в ноябре вырос на 0,7%, или на 131 млрд рублей. "Розничный портфель в ноябре вырос умеренно - на 131 млрд рублей (+0,7%), но эта сумма занижена, так как одна СЗКО (системно-значимая кредитная организация - ТАСС) провела секьюритизацию ипотечных кредитов на сумму около 200 млрд рублей", - отмечают в ЦБ.

Скорректированный прирост составил 1,7%, что соответствует динамике последних месяцев.

При этом системно-значимые банки в ноябре кредитовали граждан более активно (рост на 1,8%), чем прочие крупные банки из топ-100 (+1,3%).

Корпоративный кредитный портфель в ноябре вырос на 208 млрд рублей (прирост около 0,5%), что в два раза ниже показателя октября и соответствует среднемесячному темпу 2019 года. Прирост пришелся в большей степени на системно значимые кредитные организации (+0,5%), в то время как у других крупных банков из топ-100 он был более умеренным (+0,3%). Рост портфеля в основном связан с кредитованием компаний розничной торговли, транспорта и инфраструктуры. Около 87 млрд рублей обеспечило проектное финансирование строительства жилья, которое является одним из самых быстрорастущих корпоративных сегментов (пророст в 225% с начала года) из за перехода на счета эскроу.

Банковская прибыль

Прибыль российских банков по итогам января - ноября 2020 года составила 1,4 трлн рублей. Показатель за ноябрь равнялся 149 млрд рублей, что немного ниже результатов октября. "Прибыль сектора составила 149 млрд рублей (доходность на капитал (ROE) - около 18% в годовом выражении), что немного ниже результата октября, в основном из за отрицательной валютной переоценки на фоне укрепления рубля. За 11 месяцев прибыль сектора составила 1,4 трлн рублей (ROE - 16% в годовом выражении)", - отмечается в материалах регулятора.

Количество прибыльных банков в ноябре снизилось до 235, что составляет 63,3% от общего количества. В октябре прибыльных кредитных организаций было 247. Доля активов прибыльных банков по итогам 11 месяцев 2020 года оставалась стабильной на уровне 98%, уточнили в ЦБ.

"В целом банковский сектор обладает значительным запасом капитала. Хотя в октябре из за выплаты дивидендов величина запаса капитала сократилась на 6,4%, до 5,5 трлн рублей (10% объема кредитного портфеля за вычетом резервов, без учета требований по сделкам обратного репо), при котором сохраняется соблюдение нормативов, но не надбавок. Также надо учитывать, что запас капитала распределен среди банков неравномерно", - добавили в регуляторе.

В ноябре Банк России также отозвал лицензию у одной небольшой кредитной организации с долей менее 0,1% в активах сектора.

Ипотечный портфель

Рост ипотечного портфеля российских банков по итогам 2020 года может превысить показатель прошлого года - около 20%. "При сохранении текущих темпов по итогам 2020 года рост ипотечного портфеля может превысить показатель прошлого года (за 2019 год - около 20%, с исключением влияния секьюритизаций). Пока качество портфеля больших опасений не вызывает, но отдельные индикаторы потенциальных рисков все же есть - несколько выросла доля кредитов с низким первоначальным взносом (с 23,9% во II квартале 2020 года до 31,7% в III квартале 2020 года), а также произошел существенный рост объема просроченной задолженности (на 5% за период с начала мая по конец октября), который пока не отразился в относительных показателях на фоне роста кредитного портфеля", - отмечают в регуляторе.

Также в ЦБ сообщают, что из за роста цен на жилье на первичном рынке, который составил около 10% за январь - сентябрь 2020 года, снижается эффективность льготных программ и доступность жилья, несмотря на сокращение ипотечных ставок (в среднем до 7,3% годовых в октябре с 8,8% в январе 2020 года).

По опросам 30 крупнейших по активам российских банков, ипотечный портфель в ноябре этого года вырос на 2,7% (с корректировкой на секьюритизацию), что чуть ниже темпов сентября - октября (около 3%). Как и в прошлые месяцы, около 30% выдач было обеспечено программой "Льготная ипотека 6,5%", в рамках которой в ноябре было предоставлено кредитов примерно на 155 млрд рублей, а с момента ее запуска в конце апреля 2020 года - примерно на 875 млрд рублей.