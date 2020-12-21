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Минфин подготовил поправки в техрегламент о безопасности алкогольной продукции

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Минфин РФ подготовил проект изменений в технический регламент ЕАЭС "О безопасности алкогольной продукции", говорится в материалах на сайте министерства.

"Минфин России подготовил проект изменений в техрегламент ЕАЭС "О безопасности алкогольной продукции" на основе согласованных предложений экспертного совета при Росалкогольрегулировании, включающего всех представителей алкогольной отрасли", - отмечается в материалах.

Поправки направлены в первую очередь на исключение некорректных требований и неточностей, которые могут нанести вред здоровью человека или стать причиной возникновения сложностей при производстве алкогольной продукции, а в отдельных случаях несут риск закрытия производств либо невозможность ввоза в страны ЕАЭС отдельных категорий алкогольной продукции из других стран, подчеркивают в Минфине.

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