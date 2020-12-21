Госдума 22 декабря рассмотрит во II чтении законопроект о комплексном развитии территорий

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Совет Госдумы в понедельник принял решение включить в повестку заседания нижней палаты на 22 декабря второе чтение законопроекта о комплексном развитии территорий (КРТ), предусматривающего реконструкцию жилого фонда. Об этом журналистам по итогам заседания совета сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

"Также важнейший законопроект будет рассмотрен завтра - о комплексном развитии территорий или о так называемой всероссийской реновации. Здесь депутаты вместе с правительством проделали очень большую работу, ко второму чтению этот законопроект существенно улучшен", - сказал Жуков. По его словам, "многие вопросы сняты".

Законопроект был внесен в сентябре главой комитета по транспорту и строительству Евгением Москвичевым вместе с группой сенаторов. Документом предусмотрено, что комплексное развитие территорий будет проводиться по решению правительства РФ, властей регионов и органов местного самоуправления. Согласно законопроекту, КРТ будет проводиться с целью "сбалансированного и устойчивого развития поселений, городских округов путем повышения качества городской среды и улучшения внешнего облика, архитектурно-стилистических и иных характеристик объектов капитального строительства". Изменения при необходимости будут вноситься в генеральные планы.

Согласно одной из рекомендованных ко второму чтению поправок, земельные участки с расположенными на них объектами недвижимости предлагается разрешить изымать для государственных и муниципальных нужд в рамках комплексного развития территорий. Регионы могут получить право сносить неаварийные панельные дома, а также многоквартирные дома, у которых большой износ основных конструктивных элементов или капитальный ремонт которых слишком дорог. Решение о вхождении в программу КРТ должны принять собственники на общем собрании. Законопроект гарантирует равноценное, равнозначное возмещение жилплощади.