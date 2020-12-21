ЦБ разрешил банкам использовать свои методики оценки рисков при формировании резервов

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Банк России разрешил с 2021 года кредитным организациям, которые перешли на применение подхода на основе внутренних рейтингов, использовать собственные методики оценки риска при формировании резервов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

"Банки, которые перешли на применение подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР, IRB-подход) для расчета нормативов достаточности капитала, с 2021 года смогут использовать собственные методики и модели оценки кредитных рисков также и при формировании резервов", - отмечается в сообщении.

Такие банки также могут рассчитывать резервы по ссудам физическим лицам и малым и средним предприятиям на основе оценки ожидаемых кредитных потерь, напомнили в ЦБ.

"Для расчета резервов на возможные потери банки смогут использовать основные элементы уже существующих рейтинговых систем (в том числе оценки вероятности дефолта, уровня потерь при дефолте и величины кредитного требования, подверженной риску дефолта), которые применяются для определения величины кредитного риска в рамках ПВР", - уточнили в регуляторе.

Положение Банка России вступает в силу с начала 2021 года. В ЦБ подчеркнули, что ожидают положительного эффекта для банков от внедрения нового регулирования. При этом перешедшим на ПВР кредитным организациям предоставляется право применения этого подхода в добровольном порядке.