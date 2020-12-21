Росавиация уведомила авиакомпании о приостановке полетов между Россией и Великобританией

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Росавиация уведомила авиакомпании о прекращении авиасообщения между Россией и Великобританией с 22 по 29 декабря, говорится в сообщении Росавиации. При этом запрещены как регулярные, так и нерегулярные (грузопассажирские) рейсы.

"Росавиация в соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации в установленном порядке уведомила авиакомпании о том, с 00:00 мск 22 декабря 2020 года до 00:00 мск 29 декабря 2020 года временно приостановлено регулярное и нерегулярное пассажирское авиасообщение между Российской Федерацией и Великобританией", - отмечается в сообщении.

По словам представителя Росавиации, уведомлены как российские, так и зарубежные авиакомпании.

Перелеты бизнес-джетов

Бизнес-авиация сможет выполнять рейсы с 22 по 29 декабря между Россией и Великобританией только с отдельного разрешения оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

При этом все остальные разрешения на полеты, как регулярные, так и нерегулярные (грузопассажирские рейсы) на этот период отозваны.

"Информируем, что все ранее выданные разрешения Росавиации на выполнение международных регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров из пунктов РФ в пункт Великобритании и обратно после 00:00 22 декабря 2020 года отозваны, - говорится в телеграмме. - Выдача разрешений на выполнение нерегулярных пассажирских перевозок рейсами бизнес-авиации на территорию Великобритании из РФ и обратно в указанный период (до 29 декабря - прим. ТАСС) будет осуществляться Росавиацией при наличии отдельного решения оперативного штаба по каждому рейсу".

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что Россия приостанавливает авиасообщение с Великобританией с 22 декабря на неделю в связи с появлением там нового штамма коронавируса.

Авиасообщение Россия и Великобритания возобновили с 1 августа. Регулярные рейсы между Москвой и Лондоном выполняют "Аэрофлот" и British Airways. "Аэрофлот" совершал шесть рейсов в неделю в лондонский Хитроу. Еще более 20 стран объявили об отмене авиасообщения с Великобританией.