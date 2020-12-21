"Россети" увеличили число "умных" счетчиков в Воронежской области в четыре раза

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Группа "Россети" установила в 2020 году 14,3 тыс. интеллектуальных приборов учета потребления электроэнергии на территории Воронежской области и увеличила их число до 18,6 тыс. шт. Об этом сообщил Telegram-канал группы.

"В Воронежской области в 2020 году установлено 14,3 тыс. интеллектуальных приборов учета. Всего на конец года в зоне ответственности Воронежского филиала находится 18,6 тыс. "умных" счетчиков", - говорится в сообщении. Таким образом, за 2020 г. количество "умных" счетчиков выросло в 4,3 раза.

Ожидаемый факт реализации инвестиционной программы 2020 года составляет 2,6 млрд рублей с вводом 114 МВА трансформаторной мощности и 299 км ЛЭП. Показатели Воронежского филиала "Россети Центр" по средней продолжительности (SAIDI) и частоте (SAIFI) прекращения передачи энергии снизились на 65% и 25% соответственно к 2017 году, а количество технологических нарушений в 2020 году в сети свыше 0,4 кВ региона сократилось на 68% к 2017 году.

Группа среди наиболее значимых событий в сетевом комплексе региона отметила ввод первой в области цифровой подстанции "Спутник" мощностью 80 МВА, ввод центра управления сетями, консодидацию сетевого комплекса Семилукского района Воронежской области - 545 км ЛЭП, трансформаторные подстанции совокупной мощностью - 80,1 МВА и 68 км ЛЭП в Калачеевском районе, также на правах долгосрочной аренды под управление компании перешло 240 км ЛЭП и 20,4 МВА мощности сетевого комплекса Кантемировского района.

Группа в 2020 году ввела в работу стилизованную опору линии электропередачи "Маяк". Опора стала подарком "Россетей" Воронежу.

О программе цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в 2018 году одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье" и "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.