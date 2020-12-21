ЦБ снизил тариф страхования гражданской ответственности владельцев опасных объектов

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. ЦБ РФ снизил нижнюю границу тарифа обязательного страхования гражданской ответственности владельцев опасных объектов на 25%, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

"По результатам проведенного регулятором анализа для всех типов опасных объектов, кроме гидротехнических сооружений, нижняя граница тарифного коридора снижена на 25%", - отмечается в пресс-релизе.

Указание об установлении новых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев опасных объектов вступит в силу с 1 января 2021 года.

Документ предусматривает введение тарифного коридора для всех типов опасных объектов.

"Как показывает практика, в других видах страхования, таких как ОСАГО и обязательное страхование ответственности перевозчиков, тарифный коридор дает возможность более гибкого применения тарифа и способствует развитию конкуренции на рынке", - поясняют в пресс-службе.