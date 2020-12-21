ФАС признала Booking.com нарушившим антимонопольное законодательство

"21 декабря 2020 года Федеральная антимонопольная служба завершила рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении компании "Booking.com B.V.". По результатам его рассмотрения компания признана нарушившей пункт 3 части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции. Дело в отношении Booking.com было возбуждено на основании обращения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что компания злоупотребила доминирующим положением на рынке предоставления услуг агрегаторов информации о гостиницах, отелях, хостелах и других средствах размещения. "Booking.com навязывал российским гостиницам и отелям невыгодные условия договоров, в соответствии с которыми они были обязаны предоставлять компании и соблюдать со своей стороны паритет цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж и распространения своих услуг. Под такими каналами понимаются мета-поисковики, туристические агентства, другие агрегаторы информации, а также сайты самих отелей и других средств размещения", - поясняют в ФАС.

По данным ведомства, условия о паритете могут приводить к тому, что отели, гостиницы и другие средства размещения не могут установить цену на свои гостиничные услуги в других каналах продаж ниже, чем на Booking.com. Также паритет может ограничивать гостиницы в формировании в различных каналах продаж свободных предложений услуг, отличающихся качественно и количественно в зависимости от их способа распространения.

Такие действия Booking.com по навязыванию средствам размещения невыгодных условий договоров приводят к ограничению конкуренции на рынке услуг соответствующих агрегаторов информации. Также они ущемляют интересы отелей, гостиниц и других средств размещения в сфере предпринимательской деятельности.

"ФАС России выдаст Booking.com предписание о прекращении действий, нарушающих антимонопольное законодательство. В нем антимонопольный орган потребует от компании исключить из договоров с гостиницами условия о широком и об узком паритете, как в отношении цен на гостиничные услуги, так и в отношении условий, на которых эти услуги предоставляются", - добавила начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС России Елена Заева.

Мнение сервиса

Сервис Booking.com сообщил ТАСС, что компания разочарована решением российского антимонопольного ведомства. "Индустрия путешествий и туризма, которая понесла значительный ущерб вследствие пандемии, нуждается в честной конкуренции и равных условиях, позволяющих отельерам предлагать свои объекты миллионам потребителей по всему миру. Все участники туриндустрии переживают непростые времена, но мы рассчитываем и впредь поддерживать наших партнеров в России, обеспечивая столь необходимый в текущей ситуации спрос и тем самым способствуя скорейшему восстановлению отрасли", - сказали в компании.

В пресс-службе также отметили, что Booking.com является платформой, с помощью которой партнеры могут эффективно информировать о своих предложениях широкий круг клиентов на глобальном уровне. "Для партнеров, предпочитающих абсолютно бесплатно рекламировать свои объекты на Booking.com, компания осуществляет перевод контента на 44 языка, инвестирует средства в рекламное продвижение объектов размещения через различные традиционные и цифровые каналы и, помимо прочих услуг, предоставляет клиентскую поддержку на 44 языках. Принимая это во внимание, мы считаем справедливым, что отели указывают на Booking.com по крайней мере ту же цену, что и на их собственном веб-сайте", - добавили в компании.

Также, по мнению сервиса, это дает гарантию того, что отели, воспользовавшись всеми бесплатными сервисами Booking.com для продвижения своих объектов, не станут указывать завышенные цены на платформе, побуждая потребителей осуществлять бронирования напрямую через свой веб-сайт или другие собственные каналы. Такая ценовая политика имеет важное значение для сохранения существующих условий по предоставлению наших сервисов и услуг партнерам и клиентам.