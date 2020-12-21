Удмуртия в 2020 году отремонтировала 400 км трасс

ИЖЕВСК, 21 декабря. /ТАСС/. Дорожные работы в Удмуртии в 2020 году провели на дорогах, протяженность которых составляет более 400 км, что выше уровня прошлого года почти на 100 км, сообщил на пресс-конференции председатель правительства республики Ярослав Семенов.

"Амбициозный объем 2020 года — 400 км дорог. Сейчас уже можно сказать, что дорожный сезон закрыт, все работы выполнены. Первое и самое главное для нас - это нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", все финансирование было направлено своевременно, мы своевременно подготовились к сезону, заранее отторговали все основные контракты, в первую очередь, на выполнение ремонтных работ", - сказал Семенов.

По данным, представленным на пресс-конференции, в 2019 году объем работ составил 302,9 км, в 2018 году - 287,7 км, в 2017 году - 219,7 км, в 2016 году - 256,8 км. На выполнение работ направили более 4,8 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов, в том числе около 1,7 млрд рублей составило финансирование национального проекта (138,6 км дорог), еще 884 млн рублей направили на программу "Опорный план дорожной деятельности" (131,5 км дорог), по которой реконструируют непроезжие участки дорог в сельской местности.

Семенов отметил, в 2020 году в регионе проводили ремонты на некоторых объектах, которые не успели завершить в 2019 году. Кроме того, республика получила дополнительные 340 млн руб. на ремонт дорог по нацпроекту. Премьер-министр региона также отметил, что сейчас в Удмуртии 48,5% дорог находится в нормативном состоянии, цель - довести этот показатель до 50% к 2024 году. Доля дорог в городских агломерациях в нормативном состоянии составляет 63%, цель на 2024 год - довести этот показатель до 85%.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется с 2019 года. Изначального в него были включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". В рамках поручений президента о новых национальных целях развития до 2030 года в нацпроект планируется включить с 2021 года два новых федеральных проекта: "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети".