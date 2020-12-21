Минфин, Минцифры и ФНС подготовили разъяснения IТ-компаниям по налоговым льготам с 2021 г.

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Минфин совместно с Минцифры и Федеральной налоговой службой (ФНС) подготовили официальные разъяснения по применению налоговых льгот для российской IТ-отрасли, которые вступают в силу с 1 января 2021 года. Об этом говорится в сообщении Минцифры.

Ранее Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) обратилась в Минфин с просьбой объяснить применение налогового маневра, сообщала газета "Коммерсантъ" со ссылкой на копию письма. По мнению ассоциации, меры налогового маневра прописаны неопределенно, например, какой доход считать доходом от деятельности в IТ и можно ли применить маневр для компаний, которые используют субподрядчиков.

В Минцифры отмечают, что документ с разъяснениями освещает порядок применения льгот по налогу на прибыль, по социальным взносам и НДС для компаний, разрабатывающих программы для электронного документооборота, создания сайтов, управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), анализа и проверки контрагентов.

В настоящий момент разъяснения Минфина направлены в ФНС для руководства.

В конце июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о налоговом маневре для IТ-отрасли, который подразумевает, в частности, снижение с 2021 года ставки страховых взносов для индустрии с 14% до 7,6%, а ставки налога на прибыль - с 20% до 3%. Чтобы претендовать на получение налоговых льгот необходимо получить госаккредитацию IТ-компании в Минцифры РФ. Кроме того, доля претендующей на налоговые льготы компании в выручке от реализации услуг по разработке и адаптации программного обеспечения для электронных вычислительных машин должна составлять не менее 90%, а штат состоять из не менее семи сотрудников.