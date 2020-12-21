В России цены на подсолнечное масло упали из-за опасений введения пошлины

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Оптовые цены на масло и подсолнечник в России на прошлой неделе снизились из-за опасений введения экспортной пошлины на подсолнечное масло, говорится в материалах аналитической компании "Совэкон", которая специализируется на изучении аграрных рынков.

Эксперты указывают, что на прошлой неделе цены на подсолнечник упали на 4 075 рублей - до 35 250 рублей за тонну (без НДС, EXW, европейская часть России), "Почти все переработчики значительно снизили закупочные цены, некоторые полностью прекратили закупки на несколько дней", - отмечается в материалах "Совэкона".

Подсолнечное масло подешевело на 4 525 рублей - до 84 825 рублей за тонну.

По мнению экспертов, рынок обвалился после известия о том, что правительство может ввести пошлину на подсолнечное масло в размере 15%, но не менее €135 за тонну. Решение должно быть принято 21 декабря в зависимости от динамики розничных цен.

Предложение подсолнечного масла существенно выросло, указывают эксперты. Экспортные цены на него повысились на $50, до $1 140, вслед за соевым и пальмовым маслом.

"Предложение подсолнечника высоко и фермеры активно продают по текущим уровням. Объявление о пошлине на масло может еще ускорить этот процесс", - подчеркивают в "Совэконе".

Эксперты также отмечают, что активная распродажа на внутреннем рынке подсолнечника и продолжающееся укрепление экспортных цен на масло уже привели к тому, что рынок почти отразил возможное введение пошлины на масло. В случае отказа от введения пошлины рынок подсолнечника может в недалекой перспективе отыграть все падение последних недель, полагают в "Совэконе".